Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
ITALY-INDUSTRIAL-TECHNOLOGY-MEETINGAFP
Lelio Donato

Cosa ha detto John Elkann alla cena di Natale della Juventus: le parole rivolte a Spalletti e alla squadra

Cena organizzata in una sala del 'J Museum' per la Juventus e discorso alla squadra di John Elkann, che ha sottolineato la ritrovata unità del gruppo e la possibilità di tornare a vincere.

Pubblicità

Il legame tra la famiglia Elkann e la Juventus non si scioglie, anzi si rafforza.

Il presidente di Exor, maggiore azionista del club bianconero, ha voluto ancora una volta ribadire la sua vicinanza con una cena organizzata martedì 23 dicembre.

Durante questa cena John Elkann ha preso la parola per rivolgersi alla squadra ma anche al tecnico Luciano Spalletti.

Un modo per fare i migliori auguri di buon Natale. E per ribadire l'impegno della proprietà nei confronti del club dopo le voci delle ultime settimane.

  • CENA AL J MUSEUM

    Quella tenuta il 23 dicembre in una sala del J Museum non è stata la cena di Natale ufficiale.

    L'obiettivo di John Elkann era quello di aumentare ulteriormente l'empatia all'interno del club in vista del prosieguo di stagione.

    • Pubblicità

  • PRESENTI ANCHE I FIGLI DI JOHN ELKANN

    Ma chi c'era alla cena della Juventus?

    Ovviamente era presente la squadra al gran completo, guidata dall'allenatore Luciano Spalletti.

    Oltre a John Elkann hanno partecipato alla cena anche i due figli, Leone e Oceano, entrambi molto legati alla Juventus e grandi tifosi bianconeri come da tradizione familiare ormai ultracentenaria.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • COSA HA DETTO JOHN ELKANN ALLA CENA

    John Elkann durante la cena ha preso la parola facendo un breve discorso alla squadra riunita.

    "É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte.State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti" ha sottolineato John Elkann.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
0