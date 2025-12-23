Cosa ha detto John Elkann alla cena di Natale della Juventus: le parole rivolte a Spalletti e alla squadra

Il legame tra la famiglia Elkann e la Juventus non si scioglie, anzi si rafforza.
Il presidente di Exor, maggiore azionista del club bianconero, ha voluto ancora una volta ribadire la sua vicinanza con una cena organizzata martedì 23 dicembre.
Durante questa cena John Elkann ha preso la parola per rivolgersi alla squadra ma anche al tecnico Luciano Spalletti.
Un modo per fare i migliori auguri di buon Natale. E per ribadire l'impegno della proprietà nei confronti del club dopo le voci delle ultime settimane.