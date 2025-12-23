Cosa ha detto John Elkann alla cena di Natale della Juventus: le parole rivolte a Spalletti e alla squadra

John Elkann durante la cena ha preso la parola facendo un breve discorso alla squadra riunita.

"É bello essere qui insieme, tutti noi parte della grande famiglia bianconera per gli auguri. Siamo qui, nel nostro museo, che celebra la storia della Juventus. É importante che voi la conosciate, perché oggi ne fate parte.State diventando un gruppo, una squadra sempre più forte e siete tutti importanti per fare in modo che la Juventus, unita, squadra e società, possa tornare a vincere. Perché la vittoria è espressione di ciò che insieme fate ogni giorno e per questo ringrazio lo staff, tutta la squadra il capitano, il Mister, tutti i dirigenti e tutti voi e le vostre famiglie qui presenti" ha sottolineato John Elkann.