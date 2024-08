Cosa ha detto Gasperini dopo la sconfitta per 4-0 contro l'Inter, tra plusvalenze e assenti: "Ci toccherà sperimentare, non faccio conti"

Brutta sconfitta per l'Atalanta, la seconda in tre partite di Serie A: 4-0 contro l'Inter a San Siro.

Due sconfitte in tre partite. Parte malissimo la Serie A dell'Atalanta Campione dell'Europa League, che dopo essere caduta contro il Torino esce sconfitta anche dalla seconda trasferta consecutiva a Milano, contro l'Inter Campione d'Italia.

Tonfo atalantino a San Siro, con un Thuram straripante che ha condotto l'Inter ad una vittoria per 4-0. Serie A appena cominciata ovviamente, ma la squadra di Gasperini deve già inseguire.

Si chiude così il mini-ciclo iniziale per l'Atalanta, considerando come la Serie A andrà ora in pausa per lasciar spazio alle Nazionali e in particolare alla Nations League. Al ritorno, dalla quarta giornata, dovrà arrivare la svolta.