"Difficoltà caratteriali": la confessione su Chiesa da chi lo conosce bene, l'ex compagno di squadra Bonucci

Appena ritiratosi, Bonucci ha detto la sua sul mondo bianconero della Juventus affrontando anche il tormentone legato a Chiesa.

Tra i tanti tormentoni di mercato relativi alle tre grandi Milan, Inter e Juventus c'è sicuramente quello legato al futuro di Federico Chiesa. L'attaccante bianconero non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta per la prossima annata e potrebbe proseguire la sua carriera altrove, in Serie A o all'estero.

Chiesa si guarda intorno, ma non è certo da escludere che possa rimanere alla Juventus per tentare di convincere Thiago Motta almeno fino a gennaio, quando come di consueto si aprirà una nuova finestra di mercato.

Fermato da problemi fisici e altalenante quando a disposizione, il figlio d'arte ha vissuto alti e bassi durante il suo periodo alla Juventus. Periodo in cui, fino al 2023, ha giocato insieme a Leonardo Bonucci, appena ritiratosi dopo aver lasciato il Fenerbahce.

Ed è proprio l'ex compagno di squadra ad affrontare il discorso Chiesa in vista dell'annata 2024/2025, tra desideri e confessioni.