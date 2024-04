Cosa ha avuto Ndicka in Udinese-Roma: "Possibile problema cardiorespiratorio dovuto a un trauma toracico"

Furio Colivicchi, presidente dell'ANMCO, sul malore di Ndicka: "Possibile problema cardiorespiratorio dovuto a un trauma toracico".

La paura, i momenti di incertezza, poi il sospiro di sollievo.

La domenica di Udinese-Roma ha consegnato il terrore dovuto al malore che ha colpito Evan Ndicka, sedutosi sul prato verde del Bluenergy Stadium e soccorso dai sanitari.

L'articolo prosegue qui sotto

Il difensore ivoriano ha accusato dolori al petto che hanno comportato l'immediata uscita dal campo e il trasporto in ospedale per accertamenti, con conseguente sospensione del match tra friulani e giallorossi. Per fortuna, dagli esami effettuati, è stata scongiurata l'ipotesi che possa essersi trattato di un infarto.

Ma cosa ha avuto Ndicka in Udinese-Roma?