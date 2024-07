Cosa ci ha detto Manchester City-Milan: la difesa chiede stabilità, Colombo può sognare la 9?

Tra i vecchi problemi in fase difensiva, il sogno di Colombo e il messaggio di Saelemaekers: gli spunti lasciati dall'amichevole statunitense.

D'accordo, il risultato conta quel che conta. E cioè parecchio, sì, ma non tantissimo. Perché Manchester City-Milan era un'amichevole, intanto. Perché si è giocato a luglio, a qualche settimana dall'inizio della stagione. E perché in campo sono scesi tanti giovani, con i big ancora in procinto di arrivare dopo gli Europei.

Però dalla vittoria rossonera sugli inglesi si possono trarre alcune indicazioni interessanti. E non solo in termini di risultato, che ha visto la formazione di Paulo Fonseca imporsi per 3-2 grazie a una doppietta di Lorenzo Colombo e alla rete decisiva di Marco Nasti, due giovani italiani, in barba al momentaneo vantaggio di Haaland e al 2-2 di McAtee.

Ecco dunque cosa ci ha detto la partita dello Yankee Stadium di New York, la prima del Soccer Champions Tour 2024.