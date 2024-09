Cos'è cambiato nel Napoli di Conte: dopo Verona ha un rendimento difensivo da Scudetto

Nelle ultime cinque partite di campionato, la nuova capolista ha preso appena un goal su rigore: "Ho ragazzi disponibili in entrambe le fasi".

Il Napoli è primo in classifica da solo. Ed è un evento vero e proprio: non accadeva dall'ultima giornata del campionato 2022/2023. Ovvero dalla magica stagione dello Scudetto con Luciano Spalletti. Il quale, peraltro, domenica sera era era presente al Maradona per il posticipo col Monza. Tutto torna.

Torna anche quel vecchio adagio del calcio: una buona squadra inizia da un buon portiere. Il Napoli ne ha due, ovvero Alex Meret ed Elia Caprile. Ma una buona squadra inizia soprattutto da una buona fase difensiva: il Napoli spallettiano ce l'aveva, ha chiuso quel campionato con appena 28 goal al passivo, e questa versione azzurra lo sta imitando.

Perché è proprio questa una delle chiavi del Napoli che da domenica guarda tutti dall'alto verso al basso: la solidità difensiva. In barba a Kvaratshelia, a Lukaku e alle stelle d'attacco a disposizione di Conte.