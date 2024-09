Corriere della Sera - Il Como giocherà in casa in Serie A: via libera per disputare le partite al Sinigaglia

Il club lariano ha ottenuto tutti permessi dalla Commissione provinciale di vigilanza: manca solo l’ok definitivo della Lega per sfida col Bologna.

Dopo anni di attesa, il Como si prepara finalmente a disputare una partita di Serie A nel proprio stadio.

Il ‘Giuseppe Sinigaglia’, recentemente ristrutturato con lavori durati mesi, è pronto per il debutto nel massimo campionato italiano.

In attesa della prima vittoria in questa Serie A, il club lariano è pronto ad accogliere i propri tifosi tra le mura amiche a pochi mesi dalla storica promozione in massima serie dopo 21 anni d’assenza.

Come ha confermato il sindaco della città lariana, Alessandro Rapinese, la squadra di Fabregas si appresta a giocare al Sinigaglia la prossima sfida di campionato, quella in programma il 14 settembre contro il Bologna.