Sia Joaquin Correa che Marcus Thuram non si sono allenati, ma dovrebbero essere ok per la panchina: Inzaghi pronto a lanciare Taremi dall'inizio.

Doppio grattacapo, per Simone Inzaghi, a ridosso di Inter-Milan. Il tecnico nerazzurro deve fare i conti coi problemi fisici di Joaquin Correa e Marcus Thuram (infortunatosi contro l'Atalanta), imprevisti che spalancano le porte della titolarità per Mehdi Taremi. Scelte quasi obbligate in attacco per l'allenatore piacentino, a caccia della quarta Supercoppa Italiana di fila nel derby di lunedì sera a Riyadh.