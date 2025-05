Coppola riceve la prima chiamata in Nazionale: il difensore del Verona poteva essere convocato anche dall'Olanda

Norvegia vs Italia

Per il difensore del Verona arriva la prima storica convocazione nella Nazionale maggiore: esclusa l'ipotesi della chiamata dell'Olanda.

C’è un nome del tutto nuovo nell’elenco dei convocati diramato da Luciano Spalletti in vista delle gare valide per la qualificazione al prossimo Mondiale.

Tra i 27 selezionati dell'Italia figura infatti Diego Coppola, classe 2003 in forza all’Hellas Verona.

Per il 21enne si tratta della prima chiamata nella Nazionale maggiore, una scelta che di fatto esclude la possibilità di vestire in futuro la maglia dell’Olanda, nazionale per cui era eleggibile grazie alle origini materne.