Nella sala trofei dell'Inter spunta per la prima volta la Coppa dello Scudetto 2006: polemiche sul web

Si sta discutendo, soprattutto tra i tifosi Juve, dell'inserimento della coppa dello Scudetto revocato ai bianconeri nella sala trofei interista.

Episodi polemici del passato insegnano: anche dopo decenni se ne parla. E perché dovrebbe fare eccezione il più famoso scandalo dell'era calcistica italiana? Sono passati oltre 18 anni e questo lo ha reso effettivamente maggiorenne, ma Calciopoli è ancora argomento di conversazione principale per i tifosi di Inter, Juventus e non solo.

E così, il nuovo aggiornamento della polemica infinita, ha generato un'enorme discussione sul web e in tutta Italia. Cosa è successo in particolare? A Milano, nella sede dell'Inter, è arrivata per la prima volta la coppa dello Scudetto 2005/2006, quella vinto dalla Juventus prima che venisse revocato dopo Calciopoli e assegnato ai nerazzurri.

Apriti cielo: i tifosi della Juventus rivendicano quella coppa come propria, mentre quelli dell'Inter sono felici di poter osservare anche il trofeo dello Scudetto 2006. In mezzo chi pensa come un titolo revocato non dovrebbe essere esposto, ma semplicemente rimanere a margine della storia. Come del resto successo fino ad oggi.