Coppa Italia Primavera, Inter-Milan dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby tra Inter e Milan valido per i quarti di finale della Coppa Italia Primavera: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Coppa Italia Primavera nel vivo, col programma dei quarti di finale reso intrigante dal derby tra Inter e Milan.

Nerazzurri e rossoneri si contendono la qualificazione alle semifinali del torneo nazionale giovanile, in un incrocio che si disputerà in gara secca: in caso di parità al 90', si andrà direttamente ai rigori senza la disputa dei tempi supplementari.

La vincente di Inter-Milan Primavera, in semifinale di Coppa Italia, affronterà una tra Sassuolo o Lecce; dall'altro lato del tabellone, invece, il calendario offre Atalanta-Juventus e Fiorentina-Cagliari.

Tutto sul derby: le formazioni, il canale tv e dove vedere la partita in diretta streaming.