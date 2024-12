Coppa Intercontinentale e Mondiale per Club, ora ci saranno sempre due tornei: come funziona dal 2024

Due tornei FIFA dal 2024: prima l'Intercontinentale e poi il Mondiale per club dall'estate del 2025. Ogni quanto si giocheranno?

La sfida tra Real Madrid e Pachuca del 18 dicembre fa partire l'era dei due trofei internazionali voluti dalla FIFA. Non solo il Mondiale per Club che si giocherà nel 2025 e vedrà al suo interno decine di squadre, tra cui Inter e Juventus, ma bensì anche la Coppa Intercontinentale, rinata al posto del defunto Mondiale per Club in misura ridotta.

Real Madrid-Pachuca è la prima riproposizione della Coppa Intercontinentale con il vecchio e glorioso nome dopo due decenni di Mondiale per Club, ma in realtà proprio di quest'ultimo si tratta.

Per distinguerlo dal torneo di scena nel 2025, allargato a 32 squadre, la FIFA ha però deciso di dare al Mondiale per Club il vecchio nome dell'Intercontinentale, e di chiamare Mondiale per Club il torneo di scena la prossima estate.