Coppa Davis, quando gioca Sinner per l'Italia? Perché è fuori dal primo turno e quando può tornare tra i convocati

Sinner non è stato convocato per la Coppa Davis a Bologna, ma occhio al possibile ritorno per le prossime gare dell'Italia.

Dopo aver conquistato l'edizione 2023, l'Italia scende in campo a Bologna per dare il via all'annata da Campione in carica della Coppa Davis. I gironi in patria porteranno eventualmente alla qualificazione alla fase finale in Spagna a novembre, in cui gli azzurri vogliono dire la propria ancora una volta.

Al via l'11 settembre con Berrettini e Arnaldi (scelti anche Bolelli, Cobolli e Vavassori, quest'ultimi due nel doppio), l'Italia non ha tra le sue fila Jannik Sinner, fuori dalla lista dei convocati del ct Volandri.

Non si tratta di una decisione clamorosa da parte del commissario tecnico dell'Italia per la Coppa Davis, ma bensì di una scelta di comune accordo con Sinner e con Musetti, il bronzo olimpionico fuori dal torneo alla pari del tennista altoatesino.