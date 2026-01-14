Coppa d'Africa, decisa la finale: sarà Senegal-Marocco, eliminate Egitto e Nigeria

La finale della Coppa d'Africa sarà Senegal-Marocco. L'avventura dei padroni di casa continua dopo aver superato ai rigori la Nigeria di Lookman e Osimhen nella seconda semifinale, giocata qualche ora dopo quella in cui i Campioni del 2023 hanno avuto la meglio sull'Egitto.

Per il Marocco non solo il quarto posto ai Mondiali, il successo nell'Arab Cup e i trofei conquistati dalle squadre giovanili: Brahim e compagni puntano a conquistare l'ennesima coppa degli ultimi straordinari anni di ascesa.

Un mercoledì da leoni, dunque, per Senegal e Marocco, qualificate alla finalissima e pronte a contendersi la Coppa d'Africa, che vedrà ancora in campo anche Nigeria ed Egitto, seppur impegnate nella finalina terzo-quarto posto.

Il Senegal ringrazia un big assoluto come Sadio Manè, da anni in Arabia Saudita ma ancora sulla cresta dell'onda e speranzoso di conquistare nuovamente la Coppa d'Africa dopo il successo del 2021.

Il Marocco, invece, ha avuto la meglio sulla Nigeria dopo i calci di rigore e uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari: decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi, mentre dall'altra parte l'unico errore è stato quello di Igamane.