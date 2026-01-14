Pubblicità
Senegal MaroccoGetty Images
Francesco Schirru

Coppa d'Africa, decisa la finale: sarà Senegal-Marocco, eliminate Egitto e Nigeria

Finisce in semifinale l'avventura dell'Egitto e della Nigeria, finale inedita tra Marocco e Senegal. Nell'ultimo atto del torneo non ci sarà Koulibaly, squalificato e infortunato.

La finale della Coppa d'Africa sarà Senegal-Marocco. L'avventura dei padroni di casa continua dopo aver superato ai rigori la Nigeria di Lookman e Osimhen nella seconda semifinale, giocata qualche ora dopo quella in cui i Campioni del 2023 hanno avuto la meglio sull'Egitto.

Per il Marocco non solo il quarto posto ai Mondiali, il successo nell'Arab Cup e i trofei conquistati dalle squadre giovanili: Brahim e compagni puntano a conquistare l'ennesima coppa degli ultimi straordinari anni di ascesa.

Un mercoledì da leoni, dunque, per Senegal e Marocco, qualificate alla finalissima e pronte a contendersi la Coppa d'Africa, che vedrà ancora in campo anche Nigeria ed Egitto, seppur impegnate nella finalina terzo-quarto posto. 

Il Senegal ringrazia un big assoluto come Sadio Manè, da anni in Arabia Saudita ma ancora sulla cresta dell'onda e speranzoso di conquistare nuovamente la Coppa d'Africa dopo il successo del 2021. 

Il Marocco, invece, ha avuto la meglio sulla Nigeria dopo i calci di rigore e uno 0-0 nei tempi regolamentari e supplementari: decisivi gli errori di Chukwueze e Onyemaechi, mentre dall'altra parte l'unico errore è stato quello di Igamane.

  • SALAH ANCORA A SECCO

    Mohamed Salah non vincerà la Coppa d'Africa, ennesimo capitolo. L'attaccante del Liverpool è stato eliminato in semifinale, continuando così la sua striscia negativa nel torneo continentale.

    Dopo aver perso il torneo in finale in due occasioni, stavolta Salah si è dovuto arrendere al Senegal. Inutile dire che la finalina terzo-quarto posto è anni luce lontana rispetto a quella che deciderà la vincitrice della competizione.

    L'Egitto rimane comunque la rappresentativa con più successi, vincitrice in ben sette occasioni.

  • KOULIBALY SALTA LA FINALE

    Il grande assente della finale sarà l'ex Napoli Koulibaly. Ammonito nel primo tempo della semifinale contro l'Egitto, il difensore del Senegal dovrà scontare la squalifica per somma di ammonizioni. Ma non solo.

    Dopo aver rimediato il cartellino giallo che porta alla squalifica, Koulibaly è anche finito k.o: non era destino che disputasse la finale.

    Campione con il Senegal nel 2021, Koulibaly dovrà tifare i suoi compagni da lontano, nella speranza di poter sollevare il trofeo a fine gara.

  • L'INEDITO SENEGAL-MAROCCO

    Vincitore nel 2021, il Senegal gioca una finale di Coppa d'Africa per la quarta volta, deciso ad ottenere un secondo successo e non incrementare il numero di sconfitte nell'ultimo atto del torneo (contro Algeria e Camerun).

    La finale contro il Marocco è dunque una finale completamente inedita: anche la squadra di Regregui, di gran lunga la miglior africana degli ultimi anni, punta alla seconda vittoria nella Coppa d'Africa, dopo aver conquistato un'edizione del torneo e aver perso l'altra gara.

  • I GIOCATORI DI SERIE A

    Comunque vada Senegal-Marocco, almeno un giocatore di Serie A potrà tornare in Italia con la medaglia d'oro.

    Fa parte del Senegal l'attaccante della Lazio Boulaye Dia, mentre nel Marocco giocano Masina del Torino ed El-Aynaoui della Roma. 

    Giocherà per la medaglia di bronzo Lookman dell'Atalanta, convocato dalla Nigeria al pari di Akinsanmiro del Pisa e Dele-Bashiru della Lazio. L'Egitto è invece l'unico team tra i quattro rimasti che non presenta alcun giocatore di Serie A.

  • SENEGAL-MAROCCO, TUTTE LE INFO UTILI

    Data: domenica 18 gennaio

    Orario: 20:00

    Stadio: Prince Moulay Abdellah Stadium (Rabat, Marocco)

    Diretta tv: Sportitalia

    Diretta streaming: Sportitalia

