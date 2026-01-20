Pubblicità
Pubblicità
Larsson Copenaghen NapoliGetty Images
Claudio D'Amato

Copenaghen-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: Buongiorno irriconoscibile, Delaney ingenuo, McTominay e Milinkovic-Savic sugli scudi, Lucca spreca al 90'

Il Napoli, con un secondo tempo boomerang, nonostante l'uomo in più dal 35' (espulso Delaney) viene raggiunto sul pari dal Copenaghen: apre McTominay, risponde Larsson dopo il rigore respinto da Milinkovic-Savic.

Pubblicità

Il Napoli si butta via e vede ulteriormente complicarsi la strada verso gli spareggi Champions.

A Copenaghen harakiri degli azzurri, che in 11 contro 10 dal 35' si fanno riacciuffare sull'1-1 dai danesi nonostante un approccio positivo al match culminato nell'inzuccata di McTominay, gettando al vento quanto di buono mostrato nella prima ora di gioco.

Dopo un predominio territoriale, con Vergara ispirato e senza paura tra le linee ed un paio di chances costruite da Hojlund e Di Lorenzo, la svolta del match matura appena sopra la mezz'ora: entrataccia di Delaney su Lobotka e rosso diretto dopo VAR check, col capitano dei danesi che lascia i suoi in inferiorità numerica e spalanca le porte al vantaggio partenopeo.

A siglarlo, manco a dirlo, è l'uomo della provvidenza: al 39', su corner disegnato da Elmas, McTominay prende l'ascensore e beffa Kotarski approfittando della dormita dei centrali del Copenaghen, con firma sullo 0-1.

Nella ripresa però il Napoli non azzanna la partita e subisce il ritorno degli scandinavi, che - complice un'ingenuità in area di Buongiorno su Elyounoussi - incassa il pareggio: Milinkovic-Savic para il rigore di Larsson, che però ribadisce in rete sulla respinta del serbo.

Conte cala l'artiglieria pesante, coi partenti Lang e Lucca oltre ad Ambrosino insieme ad Hojlund: l'assedio finale dei partenopei, però, sfocia nel miracolo di Kotarski su Olivera e sul destro ciabattato da due passi dell'ex Udinese al 90'. Gelo (in tutti i sensi) sulla squadra di Conte, costretta agli straordinari nell'ultimo impegno col Chelsea.

  • PAGELLE COPENAGHEN

    Elyounoussi (6,5) si procura il penalty sbagliato da Larsson (6,5), che poi però ha il merito di crederci ribadendo in porta il pallone dell'1-1. Suzuki in crescendo (6), Kotarski (6,5) salva il Copenaghen nel finale. Delaney da incubo (4), Cornelius (5) non si vede mai.

    VOTI COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski 6,5; Meling 5 (81' Garananga sv), Gabriel Pereira 5, Suzuki 6, Lopez 5,5; Elyounoussi 6,5, Madsen 6 (81' Claesson sv), Delaney 4, Achouri 5,5 (63' Larsson 6,5); Dadason 5,5 (36' Hatzidiakos 6), Cornelius 5 (63' Clem 6). All. Neestrup.

    • Pubblicità

  • PAGELLE NAPOLI

    Buongiorno (4,5) conferma di vivere un momento di enorme appannamento, Lucca (5) si divora l'1-2 nel recupero, McTominay (7) la sblocca, Milinkovic-Savic (7) prova a tenere in vita il Napoli parando il rigore di Larsson. Vergara (6,5) al debutto da titolare in Champions sfodera personalità, Elmas (6,5) in palla, Hojlund (5,5) è nervoso e non graffia. Lang e Olivera (6,5 e 6,5) entrano col piglio giusto, ma non basta.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 5,5, Buongiorno 4,5, Juan Jesus 6; Gutierrez 5,5 (76' Ambrosino 5,5), Lobotka 6,5, McTominay 7, Spinazzola 6 (63' Olivera 6,5); Vergara 6,5 (63' Lang 6,5), Elmas 6,5 (80' Lucca 5); Hojlund 5,5. All. Conte.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO COPENAGHEN-NAPOLI

    COPENAGHEN-NAPOLI 1-1

    Marcatori: 39' McTominay (N), 72' Larsson (C)

    COPENAGHEN (4-4-2): Kotarski 6,5; Meling 5 (81' Garananga sv), Gabriel Pereira 5, Suzuki 6, Lopez 5,5; Elyounoussi 6,5, Madsen 6 (81' Claesson sv), Delaney 4, Achouri 5,5 (63' Larsson 6,5); Dadason 5,5 (36' Hatzidiakos 6), Cornelius 5 (63' Clem 6). All. Neestrup.

    NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 5,5, Buongiorno 4,5, Juan Jesus 6; Gutierrez 5,5 (76' Ambrosino 5,5), Lobotka 6,5, McTominay 7, Spinazzola 6 (63' Olivera 6,5); Vergara 6,5 (63' Lang 6,5), Elmas 6,5 (80' Lucca 5); Hojlund 5,5. All. Conte.

    Arbitro: Peljto (Bosnia)

    Ammoniti: Hojlund (N), Elyounoussi (C), Di Lorenzo (N), Clem (C)

    Espulsi: 35' Delaney (C)

    Note: al 72' Milinkovic-Savic (N) para un rigore a Larsson (C)

Amichevoli dei club
FC Copenhagen crest
FC Copenhagen
FCK
B 93 crest
B 93
B93
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0