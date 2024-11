I convocati della Juventus verso l'Aston Villa: Vlahovic, McKennie e Koopmeiners, chi è a disposizione e chi no

Aston Villa vs Juventus

Svelato dalla Juve l'elenco dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per la gara del Villa Park: la situazione degli infortunati.

Il responso è arrivato: nel primo pomeriggio la Juventus ha divulgato la lista dei convocati per l'impegno di mercoledì sera in casa dell'Aston Villa, valido per la quinta giornata del girone unico della Champions League.

L'attesa era parecchia, specialmente per quanto riguarda i giocatori acciaccati negli ultimi giorni: Dusan Vlahovic e Weston McKennie in primis, ma anche Teun Koopmeiners, che a San Siro contro il Milan è sceso in campo con la febbre.

Alla fine qualsiasi tipo di mistero è stato sciolto. Anche se indicazioni piuttosto nette erano già arrivate dall'allenamento di rifinitura, svolto in mattinata agli ordini di Thiago Motta.