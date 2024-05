Convocati Italia a Euro 2024: lista giocatori, rosa e probabile formazione

Gli Azzurri, campioni in carica, cercheranno di difendere il titolo in Germania: Luciano Spalletti ha preconvocato 30 giocatori.

Back to back, perchè no? L’Italia di Luciano Spalletti è pronta a difendere il titolo di campione d’Europa in Germania. Gli Azzurri hanno sbalordito l'Inghilterra a Wembley vincendo Euro 2020 e puntano a un'impresa ancora più grande in Germania quest'estate. La mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar è stata decisamente un boccone amaro, ma la nuova Nazionale del CT di Certaldo punta al riscatto nella kermesse in terra tedesca.

Proprio Spalletti è una delle grandi certezze dell’Italia: non poteva forse esserci un un sostituto migliore di Roberto Mancini, che ha salutato i colori azzurri meno di un anno fa, per abbracciare la sfida con l’Arabia Saudita.

Spalletti è arrivato alla guida della Nazionale dopo la trionfante stagione che ha portato il Napoli sul tetto d’Italia e, nonostante sia subentrato poco prima della conclusione della fase di qualificazione, è riuscito a portare la Nazionale azzurra in Germania superando l'Ucraina al secondo posto nel girone vinto dall'Inghilterra.

Chiaramente, la composizione della rosa che l’allenatore toscano aveva a Napoli e quella che tutt’ora possiede in Nazionale è profondamente diversa. L’Italia del calcio spera, sognando una nuova impresa che possa far rivivere all’intero paese le ormai celebri “notti magiche”.

Spalletti ha diramato i 30 preconvocati: chi farà parte dei 26 dell'Italia per Euro 2024?