I convocati del Bayern contro l'Inter: Neuer va a Milano ma non giocherà, la situazione di Upamecano

Inter vs Bayern Monaco

La squadra di Kompany è volata in Italia nel pomeriggio: chi ha recuperato e chi salterà la partita di ritorno contro i nerazzurri.

Meno uno. Ancora 24 circa e Inter e Bayern incroceranno le armi per la seconda volta in poco più di una settimana, definendo una volta per tutte chi approderà alle semifinali di Champions League e chi invece verrà eliminato.

Se la squadra di Simone Inzaghi parte in leggero vantaggio grazie al 2-1 dell'andata e al fattore casalingo, quella di Vincent Kompany ha dovuto anche negli ultimi giorni fare i conti con il problema principe di questi mesi: gli infortuni.

A un giorno dalla sfida di San Siro, tutto è finalmente diventato più chiaro per quanto riguarda presenze e assenze: il Bayern ha infatti diramato la lista dei convocati per il ritorno contro l'Inter, prima di partire per Milano.