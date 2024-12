Contro l'Inter tocca a Noslin: l'attaccante della Lazio ha segnato un goal ogni 124 minuti

Lazio vs Inter

Baroni è pronto ad affidare il suo attacco al giocatore olandese vista l'assenza per squalifica di Castellanos.

Il posticipo del lunedì di Serie A è pronto a regalare emozioni con la sfida tra Lazio e Inter, due delle squadre ai vertici della classifica.

Tra i protagonisti del tanto atteso match delle ore 20:45 potrebbe esserci Tijjani Noslin, il quale avrà una grossa chance per mettersi in mostra, vista l'assenza per squalifica di Valentin Castellanos.

Il giocatore olandese, fin qui, è stato meno utilizzato rispetto alle previsioni iniziali, ma quando impiegato ha dimostrato di saper incidere contro qualsiasi avversaria.