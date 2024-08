Hellas Verona vs SSC Napoli

Conte sul tracollo del Napoli a Verona: "Secondo tempo inaccettabile, c'è da chiedere scusa. Osimhen non può giocare? Chiedetelo al club".

Male, malissimo. Il nuovo Napoli targato Antonio Conte affonda a Verona e comincia come aveva concluso: all'insegna dei problemi.

Azzurri travolti dall'Hellas in un pomeriggio reso da incubo da Livramento e Mosquera, new entry del campionato e giustizieri di una squadra per nulla guarita né rigenerata dal cambio allenatore.

Conte, a 'Sky', nel dopogara non si è nascosto, con tanto di mea culpa e segnali eloquenti ad ambiente e società.