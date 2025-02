Conte: "Vedere tutta questa soddisfazione dei giocatori della Roma fa capire che il Napoli è temuto"

Le parole del tecnico azzurro dopo il pareggio nel posticipo dell'Olimpico: "C'è l'amaro in bocca, ma avrei firmato per 7 punti in 3 partite".

L'Inter segna in pieno recupero, il Napoli subisce il pareggio in pieno recupero. Niente +6: la capolista rimane a +3 sui nerazzurri, potendo essere raggiunta giovedì nel recupero di questi ultimi contro la Fiorentina. Serata storta, dunque, per la squadra di Antonio Conte, che sperava di scavare un solco parziale sulla principale rivale per la lotta Scudetto e che, dopo la cessione di Kvaratskhelia al PSG, deve ingoiare un altro boccone amaro. Di questo ha parlato il tecnico del Napoli, intervenuto su DAZN al termine del posticipo dell'Olimpico contro la Roma. L'articolo prosegue qui sotto