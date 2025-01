Conte torna a Bergamo da ex: dalle dimissioni post Napoli-Atalanta nel 2010 ad una sfida scudetto

Atalanta vs SSC Napoli

Dall'addio burrascoso nel 2010 all'ennesimo ritorno da ex, questa volta alla guida del Napoli: contro i nerazzurri uno scontro che vale doppio.

Il Gewiss Stadium è pronto a vivere una notte da brividi.

Tra le sue mura, Antonio Conte torna a Bergamo, lì dove quindici anni fa diede le sue dimissioni dal ruolo di allenatore dell'Atalanta, proprio al termine della partita conclusa con una sconfitta contro il Napoli al 'San Paolo'.

Dopo aver affrontato da ex i nerazzurri alla guida di Juventus e Inter, il tecnico italiano si presenta in Lombardia alla guida dei partenopei, ovvero sulla panchina opposta rispetto alla sua ultima con la Dea.

Sullo sfondo, una sfida che profuma di alta classifica: la formazione di Gian Piero Gasperini è scesa in terza posizione e non può più sbagliare per continuare a mantenere vivo il sogno scudetto.

A Bergamo, stasera, il passato e il presente si incontrano e per Conte sarà una sfida speciale.