L'analisi di Conte dopo Torino-Napoli: "L'anno scorso mercato sbagliato, c'era un buco da colmare"

Conte premia le mosse estive del Napoli: "C'era un buco sul rinforzo della rosa. Ho accettato per la piazza, non ho posto condizioni".

Il Napoli sbanca la Torino granata e resta al comando della Serie A.

McTominay fa felice Antonio Conte, che si gode lo scozzese nell'ottica di un'analisi con cui l'allenatore salentino ne approfitta per elogiare le strategie vincenti prodotte sul mercato dagli azzurri.

Confronto tra quanto fatto in estate e quanto avvenuto in quella precedente, unitamente ai complimenti rivolti anche alla squadra per lo 0-1 maturato in Piemonte, rappresentano la sintesi di quanto affermato da Conte a 'DAZN' dopo Toro-Napoli.