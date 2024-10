Conte sta vincendo la sua scommessa: Lukaku è già il vero trascinatore del Napoli

Lukaku ha vissuto contro il Como un’altra serata da protagonista: i suoi numeri di inizio stagione parlando di un vero trascinatore.

Serviva una vittoria al Napoli per allungare la sua striscia positiva e soprattutto per consolidarsi in vetta alla classifica di Serie A e la vittoria è arrivata nel settimo turno di campionato contro il Como.

Un successo importante perché ottenuto contro un avversario in salute che, anche al Maradona, nonostante la sconfitta ha fatto vedere cose molto interessanti, un successo nel nome di Romelu Lukaku.

Il centravanti azzurro infatti è stato il grande protagonista di una sfida a tratti complicata per gli uomini di Conte. Non solo infatti ha apposto la sua firma sul tabellino dei marcatori, ma ha inciso in maniera determinante con le sue giocate e i suoi assist.