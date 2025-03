Conte scherza dopo Napoli-Inter: "Se giochiamo così saremo attaccati fino alla fine... non vi dico a cosa"

Il tecnico ha parlato al termine del big match, elogiando anche la prestazione di Lukaku: "Forse ha disputato la sua miglior partita da quando è qui".

Una gara tesissima, vissuta al massimo da entrambe le squadre fino all'ultimo secondo, ma con il pareggio finale che ha significato un bottino diviso a metà: questa è stata la super sfida tra Napoli e Inter.

Nel corso del match sono diversi gli episodi che hanno fatto discutere, con entrambe le formazioni che hanno recriminato per un calcio di rigore, prima per un contatto in area tra McTominay e Dumfries, poi per un tocco di mani di quest'ultimo.

Nel post gara, è intervenuto ai microfoni Antonio Conte, che non ha commentato gli episodi arbitrali, ma ha fatto un applauso ai suoi: "Se siamo questi, ce la giocheremo fino alla fine".