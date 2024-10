SSC Napoli vs Lecce

L'attuale tecnico del Napoli ha mosso i primi passi da calciatore nel Lecce, segnando un goal proprio al vecchio 'San Paolo'.

Napoli-Lecce non sarà mai una partita come tutte le altre per Antonio Conte, oggi tecnico partenopeo ma che con i salentini ha mosso i primi passi da calciatore.

Non solo, Conte proprio durante un Napoli-Lecce segnò il suo primo goal in Serie A e l'unico realizzato con la maglia giallorossa.

Poi però qualcosa nel rapporto con la squadra della sua città natale si è rotto, tanto che negli ultimi anni il ritorno a Lecce di Conte è sempre stato contestato.