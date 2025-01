Conte rilancia Spinazzola in un altro ruolo: occasione da titolare in Fiorentina-Napoli: l'idea nasce dai tempi alla Juventus

Conte cambia ruolo a Spinazzola, dalle voci d'addio alla chance contro la Fiorentina in attacco: "Può essere un'opzione".

Il mese di gennaio poteva essere per Leonardo Spinazzola quello in cui si chiudeva la sua breve storia con il Napoli, dopo solo pochi mesi. Può prendere invece una piega molto diversa.

L'esterno italiano infatti, dopo mesi in cui ha trovato poco spazio, si candida ad una maglia da titolare contro la Fiorentina, nella sfida in programma oggi alle 18. L'ultima gara giocata dal primo minuto in Serie A risale al 20 ottobre.

La grande novità però riguarderebbe la posizione in campo dell'ex giocatore della Roma. Antonio Conte infatti sta pensando a come sopperire all'emergenza in attacco e di questo ha parlato anche in conferenza stampa.