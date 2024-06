Antonio Conte al Napoli: stipendio, contratto e quanto guadagna nell'avventura partenopea

Dopo la disastrosa annata 2023/2024, il Napoli ha scelto Conte per rinascere: ritorno in Italia dopo lo Scudetto alla guida dell'Inter.

Inseguito a lungo nel corso dell'ultimo anno, alla fine Antonio Conte sarà effettivamente l'allenatore del Napoli 2024/2025.

Reduce da una stagione a dir poco difficile, la prima post Scudetto, De Laurentiis ha scelto l'ex Inter per la panchina, di nuovo in Italia in seguito allo Scudetto con il team meneghino.

Fallita la qualificazione in Europa, Conte potrà concentrarsi completamente su Serie A e Coppa Italia, nel tentativo di far rinascere il Napoli dopo la disastrosa annata 23/24.