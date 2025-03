Conte tra Napoli-Milan e modulo: dilemma Neres-Raspadori, Anguissa o Gilmour, Olivera e il ruolo di Spinazzola

Neres si candida per il Milan: Conte deve scegliere se tornare al 4-3-3 senza Raspadori o confermare il 3-5-2. E Anguissa vuol riprendersi la mediana.

L'emergenza si è trasformata in abbondanza.

Infermeria completamente vuota in casa Napoli, con Antonio Conte chiamato a sfogliare la margherita in vista del big match di domenica sera col Milan.

Cambio modulo o avanti con le modifiche derivate dagli infortuni? Ritorno in formazione dei big rimasti ai box, oppure fiducia a chi li ha sostituiti più che positivamente? L'allenatore salentino si avvicina alla sfida del 'Maradona' con più d'una scelta da compiere, consapevole di poter fare 'all in' sulla corsa Scudetto con un organico in grado di offrire sia certezze che alternative.