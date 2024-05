Conte vicino al Napoli: si tratta su ingaggio e contratto

Antonio Conte si avvicina alla panchina del Napoli: biennale con opzione o contratto di 3 stagioni, sui 6 milioni di ingaggio 'ballano' i bonus.

L'all in del Napoli su Antonio Conte è deciso.

Il tecnico leccese si avvicina sensibilmente alla panchina azzurra, ancor di più dopo la decisione di Gasperini di restare all'Atalanta e la voglia di Aurelio De Laurentiis di pianificare un rilancio in grande stile.

Conte e il Napoli si sfiorano, flirtano e cercano l'intesa per sancire un matrimonio ambizioso, che a partire dalla prossima stagione regalerebbe alle parti la grande chance per provare a fare la voce grossa. Si lavora per trovare l'intesa definitiva, con ricami finissimi da disegnare su ingaggio e contratto.