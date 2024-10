Conte e il Milan: una sfida che nasconde una storia di un appuntamento mancato

Il tecnico azzurro era stato accostato alla panchina rossonera nel corso dell'ultima estate, prima che la dirigenza milanese scegliesse Fonseca.

La sfida nella sfida: Milan-Napoli sarà sicuramente una partita speciale per Antonio Conte, dopo che nel corso dell'estate sarebbe potuto diventare proprio l'allenatore dei rossoneri.

La società di Milano ha però poi deciso di virare su Paulo Fonseca, con Zlatan Ibrahimovic che non ha risparmiato commenti sulla vicenda, definendo Conte come "figura non adatta" rispetto a quella ricercata dal club.

Per l'attuale allenatore dei partenopei sarà dunque un match importante sia per la classifica, che vede gli azzurri in testa in solitaria, sia per una sfida personale.