Conte mai così male in un girone d'andata della Serie A: 39 punti peggior risultato della carriera da allenatore

Il Napoli, nel raffronto con sé stesso relativo alla scorsa stagione, si ritrova a -5: nel 2024/2025 al giro di boa McTominay e compagni avevano conquistato 44 punti, mentre adesso - come anticipato - si ritrovano a 39.

Ebbene, trattasi del bottino meno proficuo di una squadra di A guidata da Conte, perché finora il leccese - tra Juventus, Inter e prima esperienza all'ombra del Vesuvio - era riuscito a sfondare il tetto dei 40 facendo dunque meglio di quanto compiuto quest'anno.