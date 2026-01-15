Pubblicità
Antonio Conte Napoli 2025-2026Getty Images
Claudio D'Amato

Conte mai così male in un girone d'andata della Serie A: 39 punti peggior risultato della carriera da allenatore

I 39 punti ottenuti col Napoli in questa prima parte del campionato 2025/2026 rendono il bottino di Antonio Conte il meno proficuo di sempre in A da quando allena: tra Juve, Inter e Scudetto con gli azzurri, aveva sempre superato quota 40.

Ad un'Inter che scappa, si uniscono i numeri.

Statistiche che raccontano il trend altalenante del Napoli col tricolore sul petto, quello 2025/2026, che dopo lo 0-0 col Parma vede la principale antagonista nell'assalto al quinto Scudetto distante 6 lunghezze.

Il focus del dato riguarda Antonio Conte, che mai da quando ha intrapreso la carriera da allenatore si era reso protagonista di un girone d'andata così avaro (si fa per dire) di punti in Serie A.

Quelli messi insieme dagli azzurri tra la prima e la diciannovesima giornata del campionato in corso sono stati 39, mentre il tecnico salentino nel proprio percorso in panchina si era sempre attestato sopra ai 40. Ribadiamo, il focus riguarda l'Italia.

  • CONTE MAI COSÌ MALE ALL'ANDATA IN A

    Il Napoli, nel raffronto con sé stesso relativo alla scorsa stagione, si ritrova a -5: nel 2024/2025 al giro di boa McTominay e compagni avevano conquistato 44 punti, mentre adesso - come anticipato - si ritrovano a 39.

    Ebbene, trattasi del bottino meno proficuo di una squadra di A guidata da Conte, perché finora il leccese - tra Juventus, Inter e prima esperienza all'ombra del Vesuvio - era riuscito a sfondare il tetto dei 40 facendo dunque meglio di quanto compiuto quest'anno.

  • BOTTINO MONSTRE NEL 2013/2014 CON LA JUVE

    Il girone d'andata del Napoli 2025/2026 stride col resto dei mezzi campionati vissuti dal Conte allenatore. Tra tutti, quello più clamoroso è il dato relativo al 2013/2014: al timone della Juve riuscì a laurearsi campione d'inverno 'girando' addirittura a 52 punti, impreziosendo un'annata che vide Madama stravincere lo Scudetto chiudendo a 102 e +17 sulla Roma seconda.

    Seguono il 2019/2020 all'Inter (46 punti), il cammino che ha portato il Napoli ad conquistare il quarto tricolore della propria storia (come detto, 44 punti nel 2024/2025) e via via il 2012/2013 sempre bianconero (42) nonché - a braccetto - il 2011/2012 a Torino e il 2020/2021 in nerazzurro (41 e 41).

  • I GIRONI D'ANDATA DI CONTE IN SERIE A DA ALLENATORE

    • JUVENTUS 2011/2012: 41 punti
    • JUVENTUS 2012/2013: 43 punti
    • JUVENTUS 2013/2014: 52 punti
    • INTER 2019/2020: 46 punti
    • INTER 2020/2021: 41 punti
    • NAPOLI 2024/2025: 44 punti
    • Napoli 2025/2026: 39 punti

  • IL GIRONE D'ANDATA 2025/2026 DEL NAPOLI: VITTORIE, PAREGGI E SCONFITTE

    Ma come ha fatto il Napoli a mettere insieme 'soltanto' 39 punti in questo girone d'andata? Ottenendo 12 vittorie, pareggiando 3 gare e perdendone 4.

    I campioni d'Italia in carica, riavvolgendo il nastro, hanno battuto nell'ordine: Sassuolo (2-0), Cagliari (1-0), Fiorentina (3-1), Pisa (3-2), Genoa (2-1), Inter (3-1), Lecce (1-0), Atalanta (3-1), Roma (1-0), Juventus (2-1), Cremonese (2-0) e Lazio (2-0).

    Le 'X', invece, sono maturate al cospetto di: Como (0-0), Verona (2-2) e Parma (0-0).

    Gli azzurri, infine, hanno perso contro: Milan (2-1), Torino (1-0),  Bologna (2-0) Udinese (1-0).

