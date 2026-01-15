Conte mai così male in un girone d'andata della Serie A: 39 punti peggior risultato della carriera da allenatore

Ad un'Inter che scappa, si uniscono i numeri.
Statistiche che raccontano il trend altalenante del Napoli col tricolore sul petto, quello 2025/2026, che dopo lo 0-0 col Parma vede la principale antagonista nell'assalto al quinto Scudetto distante 6 lunghezze.
Il focus del dato riguarda Antonio Conte, che mai da quando ha intrapreso la carriera da allenatore si era reso protagonista di un girone d'andata così avaro (si fa per dire) di punti in Serie A.
Quelli messi insieme dagli azzurri tra la prima e la diciannovesima giornata del campionato in corso sono stati 39, mentre il tecnico salentino nel proprio percorso in panchina si era sempre attestato sopra ai 40. Ribadiamo, il focus riguarda l'Italia.