Conte in conferenza pre Torino-Napoli: "Voglio rinforzare la squadra, messaggio chiaro per tutti, compresi i calciatori"

Le parole del tecnico in conferenza: "Non sono così stupido da lasciar partire giocatori che ritengo forti".

Dopo la vittoria contro la Roma, il Napoli tornerà in campo domenica per affrontare il Torino in trasferta, match in programma alle 15:00.

L'obiettivo della squadra di Antonio Conte è chiaro, rimanere in testa alla classifica, che vede il Napoli al momento avanti di un punto rispetto ad Atalanta, Inter e Fiorentina.

Il tecnico a due giorni dalla sfida si è presentato in conferenza stampa soffermandosi anche sul calcio italiano e il rendimento delle squadre in Europa. Di seguito le più importanti dichiarazioni di Conte.