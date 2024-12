Conte sul sostituto di Kvaratskhelia in Udinese-Napoli: "Neres titolare? Non ho deciso"

Udinese vs SSC Napoli

Antonio Conte non dà indizi sull'11 anti-Udinese e cerca una reazione dal Napoli: "Le cadute devono rafforzare la mentalità".

Dopo due sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato, e dopo aver perso il primo posto, il Napoli ha l'obbligo di rialzarsi: il prossimo avversario è l'Udinese, su un campo che evoca il ricordo dello Scudetto conquistato nel 2023.

Gara che Antonio Conte ha presentato alla vigilia in una conferenza 'lampo' durata meno di 10 minuti, snocciolando argomenti nel contesto di un periodo non semplice per i partenopei.

Ecco dunque le parole più interessanti dell'ex allenatore di Juventus e Inter a 24 ore dalla sfida del BluEnergy Stadium contro i friulani.