Conte all’attacco: “Basta con la battuta del ristorante da 100 euro, io mai polemico sul mercato”

SSC Napoli vs Udinese

Il tecnico dei partenopei si è acceso ad inizio conferenza: "Ristorante da 100 euro? Non capisco perché devo portarmi dietro questa battuta".

Giunti alla 24esima giornata, il Napoli si è da poco laureato Campione d'Inverno - grazie alla sconfitta dell'Inter al Franchi contro la Fiorentina - ed ora ha una ghiotta possibilità per allungare in classifica.

I partenopei, infatti, giocano d'anticipo rispetto ai nerazzurri, impegnati nel match di ritorno contro i Viola a San Siro in programma per lunedì, e in caso di successo contro l'Udinese possono portarsi a +6.

Nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match, Antonio Conte ha parlato dei temi più diversi, poi ha sottolineato: "Ovunque io sia stato il club è migliorato: voglio farlo anche qui a Napoli".