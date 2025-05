Conte punta lo Scudetto: "Vogliamo regalare a Napoli qualcosa di storico, il lavoro va finito"

Antonio Conte alla vigilia di Napoli-Cagliari: "Avrò il cuore anche in panchina, è la partita più importante. Il VAR? C'è da migliorare".

Assalto tricolore.

Il Napoli ha lo Scudetto tra le proprie mani e, nell'ultimo step che lo separa dal sogno, contro il Cagliari non gli sarà consentito di sbagliare.

Azzurri chiamati a compiere il proprio dovere, facendo bottino pieno per non doversi preoccupare di cosa farà l'Inter a Como: il +1 in classifica pesa come un macigno e questo lo sa anche Antonio Conte, artefice di quella che a tutti gli effetti sarebbe un'impresa.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco cosa ha detto l'allenatore leccese, in conferenza stampa, alla vigilia del match che opporrà i suoi ai sardi venerdì sera allo stadio 'Maradona'.