Il doppio annuncio di Conte per Genoa-Napoli: "Kvaratskhelia convocato, Juan Jesus sostituto di Buongiorno"

Genoa vs SSC Napoli

Conte annuncia il ritorno di Kvara dopo l'infortunio e scioglie il rebus in difesa: "Gioca Juan Jesus". Poi sul mercato: "Solo opportunità credibili".

Antonio Conte risolve i rebus.

L'allenatore salentino, in vista di Genoa-Napoli in programma sabato pomeriggio a Marassi, ha annunciato le decisioni relative a Khvicha Kvaratskhelia e a chi giocherà titolare in difesa al posto dell'infortunato Alessandro Buongiorno.

Il tecnico azzurro, inoltre, ha aperto anche una parentesi sul mercato di gennaio rimarcando quanto compiuto fin qui dalla rosa attuale.

Ecco le parole di Conte, in conferenza, alla vigilia dell'anticipo del 'Ferraris'.