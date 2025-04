Polemiche per il contatto tra Ndicka e Bisseck, Inzaghi dribbla le domande: "Rigore? Sarebbe troppo facile parlarne"

Inter vs Roma

Episodio dubbio nel finale tra Inter e Roma, con i nerazzurri che chiedevano un calcio di rigore per una trattenuta in area di Ndicka.

Anche in questa giornata di Serie A non sono mancate le polemiche per le decisioni arbitrali, e ancora una volta al centro dell'attenzione c'è un match dell'Inter.

I nerazzurri, sconfitti di misura a San Siro dalla Roma, hanno protestato per un possibile calcio di rigore nei minuti finali per un contatto tra Evan Ndicka e Yann Bisseck, con l'arbitro Michael Fabbri che ha scelto di lasciar proseguire.

Al termine della partita, ai microfoni di DAZN, sono intervenuti diversi protagonisti dell'incontro, da Simone Inzaghi al difensore giallorosso, ciascuno esprimendo la propria opinione sull'episodio contestato.