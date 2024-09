Consigli Fantacalcio: 5 nuovi acquisti 'ribalta gerarchie' per l'asta, diventeranno subito titolari

Cinque nuovi arrivi che potrebbero stravolgere le gerarchie e rivelarsi dei colpacci all'asta del Fantacalcio.

Primissima parte di campionato già in archivio e ora spazio alla sosta Nazionali. Attenzione alle vostre strategie e ai suggerimenti in chiave fantacalcio, sia per chi dovrà fare i conti con la prima asta, sia per chi dovrà valutare nuovi innesti e 'accorgimenti tattici' nel mercato di riparazione di settembre.

Con questo articolo focalizzeremo la nostra attenzione su 5 nuovi acquisti pronti a ribaltare le gerarchie diventando subito titolari. Occhio alle vostre valutazioni in vista dell'asta: sarà fondamentale evitare potenziali aste al rialzo, o investimenti decisamente spregiudicati dettati dall'hype del momento.