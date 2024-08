Consigli Fantacalcio 2024-2025: gli attaccanti divisi per fascia

Qui trovate tutti gli attaccanti della Serie A divisi fascia per fascia. Una guida completa per l'asta, con tutti i consigli.

Il momento più caldo dell'asta del Fantacalcio è senza dubbio quello in cui vengono battuti gli attaccanti. Crediti che volano (e non solo), sudore e lacrime.

A volte si sceglie col cuore e con l'istinto, altre con la ragione. Di sicuro non sempre si fa la scelta giusta. Gli ultimi sei slot della vostra rosa sono quelli che possono cambiarvi la stagione.

Chi comprare? Meglio un big che vi trascina o due-tre giocatori potenzialmente in doppia cifra? Qui trovate tutti gli attaccanti della Serie A divisi fascia per fascia. Una guida completa per l'asta, con tutti i consigli.