Daniel Congré, 40enne ex difensore oggi coordinatore sportivo del Lione, ritrovato privo di sensi nella sua abitazione: tentativo di suicidio?

Calcio francese scosso da quanto avvenuto lunedì pomeriggio a Daniel Congré.

L'ex difensore, oggi dirigente del Lione, come ricostruito da 'RMC Sports' si trova in gravi condizioni - ma stabili - in ospedale dopo essere stato ritrovato accoltellato.

L'episodio si è consumato presso l'abitazione del 40enne, ritiratosi nel 2024.