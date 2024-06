Sfida valida per la qualificazione ai Mondiali 2026 per l'Africa. Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.

Prosegue il cammino di avvicinamento ai Mondiali del 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per quanto riguarda il continente africano, i gironi stono entrati nel vivo e iniziano a delinearsi i primi profili che rappresenteranno il Continente Nero alla prossima kermesse mondiale. Entrambe nel gruppo E, Congo e Marocco si sfidano con i nordafricani momentaneamente in vetta al girone e i congolesi fanalino di coda. L'articolo prosegue qui sotto