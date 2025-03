La conferenza di Inzaghi alla vigilia di Inter-Feyenoord: come stanno Lautaro Martinez e De Vrij, Sommer o Martinez in porta, i problemi di Thuram

Inter vs Feyenoord

Conferenza stampa della vigilia per l'allenatore nerazzurro: "Le tante partite non devono essere un problema. Le rotazioni diventano necessarie".

Giorno di conferenza stampa per Simone Inzaghi: l'allenatore dell'Inter, due giorni dopo la soffertissima vittoria ottenuta in campionato contro il Monza, presenta la gara contro il Feyenoord valida per gli ottavi di finale di ritorno di Champions League.

I nerazzurri vogliono evitare sorprese dopo aver vinto la partita d'andata per 2-0, a Rotterdam, grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez: gli olandesi per passare dovranno vincere con almeno tre goal di scarto a San Siro.

Ecco dunque le parole di Inzaghi nella conferenza stampa di vigilia di Inter-Feyenoord, partita che si giocherà martedì con calcio d'inizio alle 21.00.