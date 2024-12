Conference League, le qualificate agli ottavi: quali squadre giocheranno tra le migliori sedici nel 2025

Tutte le squadre che giocheranno gli ottavi di Conference League nei primi mesi del 2025: la favorita numero uno per la vittoria finale è il Chelsea.

La Fiorentina spera di poter dimenticare le finali perse nel 2023 e nel 2024, trionfando nella primavera del 2025. Nuovamente in Conference League, la squadra viola ha superato la fase a girone unico del torneo 2024/2025, ma per vincere dovrà vedersela nel corso del torneo, probabilmente, con la favoritissima Chelsea.

Prima qualificata agli ottavi con cinque vittorie su cinque, il Chelsea sembra essere una spanna sopra le altre squadre, rinata in Premier League con Maresca e ora decisa ad inserire un altro trofeo nel suo palmares dopo i successi di Champions ed Europa League durante l'era Abramovich.

Le altre qualificate agli ottavi di Conference? Team minori che come il West Ham nel 2023 e sopratutto l'Olympiakos nel 2024 proveranno a cambiare la storia. In entrambi i casi, purtroppo per la Fiorentina,le due squadre hanno battuto i viola nella finale che ha assegnato il trofeo.