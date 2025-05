Conference League 2024/2025, i premi dell'UEFA: Isco miglior giocatore, Gosens nella Top 11

Isco miglior giocatore dell'ultima Conference, Gulliksen miglior giovane, nella Top 11 l'unico viola è Gosens, di Ioannidis il goal più bello.

La Conference League ha emesso il suo verdetto principe, col trofeo alzato al cielo dal Chelsea allo stadio di Breslavia dopo il 4-1 in rimonta contro il Betis.

La squadra di Maresca si è aggiudicata l'edizione 2024/2025 del neonato torneo continentale, all'interno del quale l'UEFA - come per ogni sua competizione - ha assegnato i riconoscimenti individuali per coloro i quali hanno spiccato in rendimento durante la stagione.

In primis Isco, evegreen dei fuoriclasse, che pur avendo masticato amaro per il ko in finale è stato eletto miglior giocatore della Conference appena andata in archivio. Sorride anche Tobias Gulliksen, gioiellino del Djurgården, nominato miglior giovane.

Pochissima Italia nella Top 11, con Robin Gosens unico rappresentante della Fiorentina. L'altro accostamento al nostro calcio è Natan del Betis, in prestito con diritto di riscatto dal Napoli.

Infine il goal più bello dell'edizione, con l'UEFA ha deciso di premiare Fotis Ioannidis del Panathinaikos per la gemma confezionata a ridosso di Natale contro la Dinamo Minsk.