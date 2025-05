Conceicao ha le idee chiare in vista della finale di Coppa Italia: "Al Milan conta vincere i titoli e mercoledì abbiamo una grande occasione"

AC Milan vs Bologna

Il tecnico portoghese ha commentato il successo in rimonta contro i rossoblù a pochi giorni dalla finale di Coppa Italia.

Il Milan ha vinto nuovamente, e lo ha fatto ancora una volta in rimonta, superando il Bologna con il punteggio di 3-1.

I rossoneri si aggiudicano così il primo dei due confronti ravvicinati contro i rossoblù, mantenendosi in corsa per un posto nelle coppe europee. La seconda sfida, invece, metterà in palio un trofeo: la finale di Coppa Italia.

Sergio Conceição ha commentato l’esito della partita, a pochi giorni dalla decisiva sfida in Coppa Italia, sempre contro il Bologna.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le parole del tecnico rossonero.