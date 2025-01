Conceicao e le polemiche sui giocatori del Milan al concerto di Lazza: "Ho le mie regole, professionalità anche nella vita normale"

Dinamo Zagabria vs AC Milan

Il tecnico del Milan interviene alla vigilia della sfida contro la Dinamo Zagabria in Champions League: "Non pensiamo al derby".

Anche per il Milan è l'ora di concentrarsi sull'ultima giornata della fase campionato di Champions League.

I rossoneri, già certi di un posto ai playoff, sperano ancora nella qualificazione diretta agli ottavi di finale che potrebbe arrivare vincendo sul campo della Dinamo Zagabria.

Alla vigilia della sfida, come di consueto, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico Sergio Conceiçao per analizzare la gara ed il momento del Milan.

Ma non solo, l'allenatore è tornato anche sulla polemica per la presenza di alcuni giocatori rossoneri al concerto di Lazza.