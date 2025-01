Conceição sbotta dopo Dinamo Zagabria-Milan: "Avevo 17 giocatori e ho dovuto schierare Tomori terzino"

Dinamo Zagabria vs AC Milan

Il tecnico portoghese non ha apprezzato nemmeno altri fattori: "Né il campo né l'arbitraggio sono stati al livello di questa competizione".

Poteva essere una serata di festa, invece per il Milan questo ultimo turno della prima fase di Champions League ha regalato tutt'altro che emozioni positive.

I rossoneri avevano necessità di una vittoria per qualificarsi direttamente agli ottavi ma, con la sconfitta per 2-1 contro la Dinamo Zagabria, la formazione di Sergio Conceição dovrà passare per i play-off.

Al termine della gara contro i croati, sono arrivate le parole del tecnico portoghese, che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Difficoltà? Avevo 17 giocatori a disposizione e ho dovuto mettere Tomori terzino".