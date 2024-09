Infortunio Conceicao, cos'ha e tempi di recupero: quando torna il giocatore della Juventus e ultime sulle condizioni

Infortunatosi in allenamento, Conceicao verrà valutato in vista delle prossime partite di campionato.

Francisco Chico Conceicao non potrà giocare le prossime partite ufficiali della Juventus.

Gli esami del 5 settembre hanno infatti portato alla conferma di una lesione, che costringerà l'ex Porto a rimanere ai box per recuperare dal k.o patito in allenamento.

Acquistato dalla Juventus ed esordiente contro la Roma, in cui è stato tra i migliori in campo, Conceicao ha subito un infortunio nella seduta di mercoledì 4 settembre: subito uno stop per il figlio d'arte, fuori dai convocati del Portogallo per la Nations League.