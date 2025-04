Conceicao punta il derby: "Mi aspetto il miglior Milan, vogliamo vincere la Coppa Italia"

Inter vs AC Milan

Sergio Conceicao carica il Milan in vista del return match con l'Inter: "Competitivi, motivati e ambiziosi, arrivare in finale dev'essere normalità".

La Coppa Italia, per il Milan, è l'appiglio con cui salvare una stagione flop.

Nonostante il trionfo in Supercoppa i rossoneri si ritrovano ormai lontanissimi dalla zona Champions e, col cambio Fonseca-Conceicao, non hanno trovato continuità bensì proseguito nel loro trend altalenante. Ecco perché, il derby valido per la semifinale di ritorno, rappresenta un appuntamento chiave utile ad alleviare le amarezze di un 2024/2025 deludente.

Ne è consapevole l'allenatore del Diavolo, che nella conferenza stampa della vigilia - dopo aver dedicato un pensiero a Papa Francesco - ha caricato squadra ed ambiente in vista del dentro o fuori con l'Inter.